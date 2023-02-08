Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede otobüsle Giresun’a getirildi. İlk kafile ile getirilen 43 depremzededen 9’u Görele’de öğrenci yurduna, 34 kişi ise Giresun’daki Uygulama Oteli’ne yerleştirildi. Depremzedeler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede otobüsle Giresun’a getirildi. İlk kafile ile getirilen 43 depremzededen 9’u Görele’de öğrenci yurduna, 34 kişi ise Giresun’daki Uygulama Oteli’ne yerleştirildi. Depremzedeler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Giresun’daki Uygulama Oteli’ne yerleştirilen depremzedeler için psikologların yanı sıra 112 Acil Sağlık ekibi de otelde 24 saat görev alıyor. Ailesiyle Malatya’dan gelerek otele yerleştirilen Sinan Pektaş, yıkılan binadan son anda ailesiyle birlikte kurtulduklarını ifade ederek, “İlk sarsıntıyı hissedince çocuklarla beraber çıkmak için harekete geçtik ama sarsıntı devam ediyordu o anda. Son anlarımız olduğunu düşünerek çocuklara salavat getirmelerini söyledim. Çok şükür ki bizim çıkmamızı bekliyor gibi biz çıkar çıkmaz bina da çöktü” dedi.

"Sarsıntı çok uzun sürdü"

Sarsıntının çok uzun sürdüğünü anlatan Aysel Pektaş ise, “Depremde ilk sarsıntıda binanın bodrum katları çöktü. Bizim de alt katlarda kaldığımızı düşünüyordum. Yıkılmış merdiven boşluklarından kendi imkanlarımızla çıkmayı başardık ama ikinci sarsıntıda bina biz çıkar çıkmaz tamamen enkaza dönüştü” dedi.

"Enkazda kalmaktan saniyelerle kurtulduk"

Yıkılan bina enkazından saniyelerle kurtulduğunu ifade eden Bahar Sefer, “İlk sarsıntıda evden çıktık. Daha sonra eşyalarımızı almak için binaya girdik. Telefonumuzu, kimliklerimizi almak istiyorduk, o anda tekrar sarsıntı olunca hiçbir şey almadan tekrar çıktık. Saniyelerle biz çıkar çıkmaz da bina çöktü. Çöken binaların enkazından ’Kimse yok mu?’ diye sesler geliyordu ama o an gerçekten de kimse yoktu. Çünkü her taraf mahşer günü gibi olmuştu. İlk anlarda yardım edecek kimseler yoktu. Hemen o anda kurtarma ekiplerinin gelmesi de mümkün olmamıştı. Birçok yakınımızdan haber alamadık. Bana da ulaşamayanlar enkazda kaldığımı düşünmüşler. Çok şükür buradayız” dedi.