-Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kahverengi kokarca istilasının fındık üretimini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Giresun ve Karadeniz Bölgesi’nin tarımsal alanda birinci geçim kaynağı olan fındığının, bu böcek tarafından istila altında olduğunu kaydeden Karan, “Geçmişteki külleme hastalığıyla mücadelede olduğu gibi kahverengi kokarca ile de etkin bir şekilde mücadele edebilmeliyiz. Devlet-millet ele verirsek bu illeti bahçelerimizden ve topraklarımızdan def edebiliriz” dedi.

"Bu işin şakası yok"

Havaların soğumasıyla birlikte kahverengi kokarcaların kışlamak için evlere akın ettiğine dikkat çeken Karan, “Gördüğümüz zararlıları yok etmeli ve kullanılmayan alanları ilaçlamalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ilaçlar mevcut. İlaçlama sonrası alanları düzenli kontrol etmeli, yeniden görülmesi halinde müdahale etmeliyiz. Fındığın geleceği için acil önlemler alınmalıdır. Eğer bu zararlıyı hafife alırsak, gelecekte fındık diye tarımsal ürün kalmaz. Bu işin şakası yok” uyarısında bulundu.