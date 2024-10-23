Giresun’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz’in büyük bir kısmında görülen kar yağışı, Giresun’un yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Hafta sonundan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ile kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki turistik alanlardan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Çam ağaçlarının üzerinde biriken karlar, renkli görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan kartpostallık görüntülerle Giresun yaylaları kış turizminde de dikkat çekerken, Yavuzkemal Belediyesi ekipleri Kulakkaya Yaylası ve obalarında sürüleriyle mahsur kalan çobanları kurtarmak için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.