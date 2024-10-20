Giresun’un yüksek kesimlerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Yaylalar, beyaz örtüyle kaplanarak kış mevsiminin karşılanmasını simgeleyen eşsiz manzaralar sundu. Doğanın muhteşem güzellikleriyle birleşen kar, yaylada yaşayan çobanlar için zorlu bir dönüş yolculuğunu başlattı.

İlkbaharda küçükbaş sürüleriyle yaylalara çıkan çobanlar, kar yağışının ardından sürülerini güvenli bir şekilde geri döndürmek için harekete geçti. Giresunlu keçi çobanı Turan Çoban, "İlkbaharla birlikte keçi sürüsünü alarak günlerce yürüdükten sonra yaylalara çıktık. Birkaç aylık yayla sezonunun ardından havaların soğumasıyla kar yağdı ve dönüş yolculuğuna başladık. Artık yüksek kesimlerden daha alçak yaylalara, konaklayarak ineceğiz. Bir yayla sezonunun daha sonuna geldik. Allah nasip ederse seneye yine geliriz" dedi.

Kar yağışı, Giresun’un doğal güzelliklerini bir kez daha ön plana çıkartırken, çobanların dönüş yolculuğu bölgedeki kış hazırlıklarını da hızlandırdı.