Her mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan Giresun yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü. Giresun’un turistik alanları arasında yer alan Kümbet Yaylasında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Her mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan Giresun yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü. Giresun’un turistik alanları arasında yer alan Kümbet Yaylasında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji tarafından yapılan soğuk ve kar yağışlı hava uyarısının ardından yurdun bazı noktalarında olduğu gibi Giresun’un yüksek kesimlerinde beyaza büründü. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Giresun’un Dereli ilçesine bağlı yaylalar, beyaza büründü. Özellikle ilçenin en önemli turizm alanlarından birisi olan Kümbet yaylasında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava Giresun’un yüksek kesimlerini de etkisi altına aldı. Şehrin sahil kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı. Dereli içesine bağlı yaklaşık bin 800 rakımlı Kümbet, Kulakkaya yaylalar da beyaz örtüyle kaplandı. Şehrin yoğunluğundan kurtulmak isteyen ve kış turizmi yaşamak isteyenler de yaylalarda karın tadını çıkardı.

Kümbet Yaylasının bulunduğu Kümbet köyü sakinlerinden İzzet Gündüz bu sene kar yağışının biraz geç geldiğini ancak yazın olduğu gibi kışın da yaylanın tadını çıkarmak isteyenleri Kümbet Yaylasına beklediklerini söyledi.