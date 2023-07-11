Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünde dün akşam şiddetli yağış sonrası meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 46 yaşındaki işçi Şinasi Özdemir’i arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Vali Enver Ünlü bölgeye giderek arama çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

İlçenin Üçtepe beldesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonrası bir su dolum fabrikasının depo bölümünde meydana gelen çökme sonucu 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine giden AFAD, AKUT, Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarmanın müdahalesi sonucu toprak altında Ali C. ile Şenol K. kurtarılırken, Şinasi Özdemir’in ise kurtarılması için yaklaşık 15 saattir çalışmaların devam ediyor. İşçi Şinasi Özdemir’le kurulan sesli iletişimin kesildiği öğrenilirken, ekipler Özdemir’e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Makineli çalışmayı bırakıp artık elle, beden gücüyle, kazma ile kürekle hassasiyetle çalışacağız”

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Giresun Valisi Enver Ünlü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Enver Ünlü “Dün 21.40 sularında içerisinde bulunduğumuz su fabrikasından bir çökme haberi geldi. 3 işçimizin fabrikamızın iç kısmında dere tarafında meydana gelen çökmede bir palet ve bir iş makinesi ile müdahale edildi. 3 işçimizin obrukta mahsur kaldıkları bilgisi geldi. Hemen AKUT, AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerimiz yola çıktılar ve müdahalelere yapıldı. 2 işçimiz yaralı olarak kurtarıldı. Hastanede durumları iyi. Diğer arkadaşımızı da ekipler kurtarmak için büyük hassasiyetle mücadele ettiler. Ancak şahsın oluşan obruktan daha da derine gittiğini tahmin ediyorlar. Şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Bölge belli. 2-2,5 metre çapında bir alanda sürüyor çalışmalar. Makineli çalışmayı bırakıp artık elle, beden gücüyle, kazma ile kürekle hassasiyetle çalışacağız. Çok yakın bir zamanda sizlere güzel bir haber vermeyi umut ediyorum. Samsun ve Ankara’dan arama çalışmalarına destek için ekiplerimiz geliyor. Onların da desteği ile inşallah kısa sürede buradaki kardeşimizi kurtarmayı ümit ediyoruz” dedi.

“Heyelan tehlikesi hala devam ediyor”

Son 15-20 gündür Duroğlu beldesi başta olmak üzere Giresun’da çok ciddi sel felaketleri yaşadıklarını belirten Vali Ünlü “Hepimize geçmiş olsun. Ama dikkatli olmalıyız. Heyelan tehlikesi hala devam ediyor. ‘Yağışlar kesildi, güneş açtı’ diye vatandaşlarımız kesinlikle rehavete kapılmasınlar. Bölgemiz heyelan bölgesi. Dere yataklarımızdaki yollarımızda vatandaşlarımızın acil olmadıkça seyahat etmemelerini ve yolculuktan kaçınmalarını, kullanmamaları rica ediyoruz. Yine dere ağızlarında evleri olan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Bundan sonra da heyelanlar bekliyoruz” uyarısında bulundu.