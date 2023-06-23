Giresun Valisi Enver Ünlü, merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde yaşanan sel ve heyelanların ardından incelemelerde bulunarak “Yaşanan sel ve heyelanlarda 1 kayıp vatandaşımız harici can kaybımız yok” dedi.

Beraberindeki Karayolları ve DSİ Bölge Müdürleri ile Duroğlu beldesinde incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sabah erken saatlerden itibaren 112 ve AFAD ihbar hatlarına vatandaşlardan yoğun ihbarlar gelmeye başladığını belirten Vali Ünlü “Gerekli tüm tedbirlerimizi almıştık. Tüm ekiplerimizin beklenen olası bir afete karşı sahada olması büyük bir felaketin eşiğinden dönmemizi sağladı. Sahil yolunda şiddetli yağışlar nedeniyle aksamalar oldu ancak şuan itibariyle tüm yollarımız açık. Duroğlu’nun mahallelerine ulaşımda heyelan sebebiyle bir takım aksamalar var. Bir vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi var. Jandarma Kurtarma ekiplerimiz kayıp vatandaşımızı bulmak için çalışıyor. İnşallah onu da kısa sürede salimen buluruz diye dua ediyoruz. Arkadaşlarımız sahada. İçişleri Bakanımız aradı, AFAD başkanımız aradı. Bölgeye hem arama kurtarma hem de hasar tespit için ekipler gönderileceği söylendi” şeklinde konuştu.

Vali Enver Ünlü, bu saate kadar 112 ve AFAD’a 60 sel ve su baskını ihbarı geldiğini, 53 heyelan ve toprak kayması ihbarı, 24 de mahsur kalma ihbarı geldiğini ve mahsur kalanların tamamının kurtarıldığını, kayıp

Rıdvan Coşar’ın tek başına yaşadığı barakada sel sularına kapılmasının ardından AFAD, AKUT ve Jandarma ekipleri tarafından aranmasının sürdüğünü belirterek “1 kayıp vatandaşımız harici can kaybımız yok” diye konuştu.

Vali Enver Ünlü, AFAD Başkanlığı tarafından acil yardım ödeneği olarak 10 milyon liranın valiliklerine gönderildiğini, Kurban Bayramı’na kadar beldenin normal hayata geçişi için çalışma yürüteceklerini ve selde temiz içme suyu kaynaklarının da etkilenmesi nedeniyle bazı köylere temiz içme suyu temin etmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.