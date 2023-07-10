Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan sağanak yağışa karşı gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek vatandaşlar da uyarıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren denizlerde fırtınayla birlikte etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre AFAD Kriz Merkezi’nde gerekli değerlendirmeler yapılarak, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı alınacak önlemler belirlenerek, gerekli koordinasyonlar sağlanmaktadır. Can ve mal güvenliği açısından alınan tüm önlemlerin etkili olabilmesi için vatandaşlarımızın da yapılan uyarılara dikkat etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

Su baskınına karşı tedbir amaçlı tahliye için destek verilecek

Vatandaşların su baskınlarına maruz kalınabilecek bodrum katlarından ve dere yataklarından emniyetli bölgelere gitmeleri konusunda da yapılan uyarıda, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, sele ve su baskınlarına maruz kalabilecek binaların bodrum katlarında yaşayanların uyarı bitene kadar daha emniyetli bölgelere gitmeleri uygun olacaktır. Gidecek yeri olmayanlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak geçici konaklama temini için yardım talep edebilirler. Bu hususta kendilerine gerekli yardım sağlanacaktır. Deniz kenarlarında, dere yataklarında, düz alanlarda ve vadi eteklerinde çadır, kamp, karavan vb. gibi geçici konaklama yapıyorsanız öncelikle evlerinize, bu mümkün değilse daha emniyetli konaklama alanlarına gidiniz. Selin ve taşkının kullanabileceği ark, hendek, çukur ve vadi gibi yerlerden uzak durunuz. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerden geçmeye çalışmayınız” denildi.