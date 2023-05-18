Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüleceği “morfoloji” binasıyla birlikte yapılacak olan altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı için, Aksu Sağlık Kampüsü içinde müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.

TOKİ tarafından yapılan ihale sonucunda ihaleyi alan firmanın morfoloji binası ve çevre düzenlemesi inşaatını 550 içerisinde tamamlayarak teslim edeceği belirtildi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve çevre düzenlemesi inşaatını yapacak firmaya yer teslim töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Giresun Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Aydemir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Çebi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fazıl Kulaklı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende konuşma yapan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, inşaat süreci hakkında bilgi vererek, "Tıp Fakültemizin acil ihtiyacı olan bu binayı en kısa süre içerisinde teslim almanın gayretinde olduklarını, binanın bulunduğu sahanın Üniversitenin sağlık kampüsü olarak planlandığını, yatırım ödeneklerinin verilmesi halinde de Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binalarının da bu alana inşa edilecektir. Tıp Fakültesinde halen 587 öğrenci öğrenim görmektedir. Yabancı uyruklular dahil birinci sınıfa kayıt olan öğrenci sayısı 139’dur.

Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyesi sayısı 137, araştırma görevlisi sayısı ise 132’dir.5 yıldan bu yana mezun veren Tıp Fakültemizden şu ana kadar, 246 öğrencimiz mezun olmuştur.2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda mezuniyet bekleyen öğrenci sayımız ise 56’dır” dedi.