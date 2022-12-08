Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, geçtiğimiz yıllarda hizmete giren Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu alanı bir sağlık kampüsü haline getirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, geçtiğimiz yıllarda hizmete giren Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu alanı bir sağlık kampüsü haline getirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, tarihi rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında üniversite ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Rektör Can, üniversite bünyesinde bulunan 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuarında önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere toplam 26 bin 580 öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi. Can, öğrencilerin daha iyi şartlarda öğrenim görebilmeleri için yerleşkelerde birçok düzenlemenin yapıldığını söyledi.

En kaliteli fındığın Giresun’da yetiştiğini dile getiren Rektör Can, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Giresun Üniversitesi’nin fındık temalı ihtisas üniversitesi ilan edildiğini belirtti. Rektör Can, ihtisas konusuyla ilgili hazırlanan ve toplam 31 milyon 88 bin 275 lira bütçeli 8 projeyi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Aksu mahallesinde hizmete giren Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu alanı bir sağlık kampüsü haline dönüştürmeyi planladıklarını belirten Rektör Can, yapımı devam eden morfoloji binasının dışında tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve diş hekimliği fakültesini bu bölgeye taşımayı planladıklarını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle çevre illere sevklerin azaldığını belirten Can, “Her geçen gün Ordu’ya ve Samsun’a sevk ettiğimiz hasta sayısı düşüyor. Günlük ortalama 4 bin poliklinik hizmeti veriliyor. Bu rakam yaz mevsiminde 5 bine kadar çıktı. 400 yataklı Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatak doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde. Ek bina ihtiyacımız var. Bu konuda hastanenin yanında bulunan arsayla ilgili görüşmelerimiz var. Bir kısmına ek bina yapmayı planlıyoruz” dedi.

Rektör Can, Diş Hekimliği Fakültesiyle ilgili uzun süredir çalıştıklarını belirterek, hastanenin en geç bir ay içerisinde hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

Can, “Diş Hekimliği Fakültemizde 27 akademisyenimiz var. Akademisyen sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Nizamiye mahallesinde binamız vardır. Burayı dönüştürdük. Geçen yıl fakültemiz 62 öğrenci kabul etti. Bu yıl 72 öğrenci kabul etti. Öğrencilerimiz yeni binada öğrenimlerine devam ediyorlar. Hastaneyi çok yakın bir tarihte açacağız. Umudumuz, hayalimiz, arzumuz hiçbir hemşehrimiz Ordu’ya, Samsun’a ve Trabzon’a gitmeden bütün dişle ilgili problemlerini Giresun’da çözsün istiyoruz. En geç bir ay içerisinde hizmete almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.