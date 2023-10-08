Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, ’dindar’ denince ibadetlerin çok öne çıkarıldığını ama ahlakın da çok önemli olduğunu söyledi.

Her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı’nın 26.’sı Giresun Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, inancın ahlaki boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “İnancın ahlakı başlığını şahsen çok önemsiyorum. Dindarlık denildiğinde ahlaklı olmanın çok fazla anlaşılmadığını, dindar denince ibadetlerin çok öne çıkarıldığını ama ahlakın ıskalandığını görüyoruz. Ülkede son 50 yılda yaşanan bir başörtüsü sıkıntısı var. Dolayısıyla başı örtünce namaz, abdest, hac, umre...Biraz böyle dini dar bir kapsama sıkıştırdık. Halbuki salih amel çok önemli ama ahlak daha önemli. Ahlakı çok dışladık, ancak bunun çok farkında değiliz. İnşallah bu sempozyumun bu noktada hayırlara vesile olacağını umuyoruz" dedi.

Sempozyum daha sonra “Hüseyin Atay’ın Kur’an-î İlkelerle Temellendirdiği İnanç Ahlakı Anlayışı", “Ahlâkın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi”, “İnanca Dayalı Ahlakın Taşıdığı Riskler ve İmkanlar”, “Düşünce Tarihinde Ahlâkın Kaynağı Tartışmaları Ekseninde Bir İnceleme”, “Doğal Ahlâkın İslâm Düşüncesindeki Köklerine Dair”, “Ahlâki Kemâle Ulaşma Ameliyesinde Din Dili Örnekleri: Hutbe ve Vaaz”, “İnanç-Ahlâk Bağı: İnançta Bireysel Tutarlılık Açısından Ahlâkın Önemi”, “Birinci ve İkinci Doğa” ile “Kendilik Pratiği Arasında Bireyin Ahlâkî Özne Olarak İnşası: Michel Foucault ve Câhız’da Ahlâkın Pratik Yansıması”, “Kamusal Alanda Ahlâk ya da Ahlâk, Hukuk ve Kamusal Alanın İşlevselliği”, “Hukuk-Ahlâk İlişkisi”, “Ahlâkın Geleceği ve Geleceğin Ahlâkı”, “İnsanın Ölümsüzlük Arayışının Bir Yansıması Olarak Krayoni ve Ahlâk” bildiri başlıklarıyla devam etti.