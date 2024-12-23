Kadınlar Futbol 1. Ligi A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Giresun Sanayispor, 11. hafta maçında lider Gölbaşı Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu zaferle zirveye olan yolculuklarında önemli bir adım daha atan Giresun Sanayispor, Süper Lig hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Kulüp Başkanı Ünal Göze, takımının gösterdiği başarılı performansı övgüyle karşılarken, Süper Lig için her maçı final olarak gördüklerini ifade etti. Göze, "Geçtiğimiz hafta sonu Gölbaşı Belediyespor karşısında aldığımız galibiyetle önemli bir moral depoladık. Şimdi önümüzde Şırnak Kadın Spor Kulübü maçı var ve bu maçta da hedefimiz kesinlikle 3 puan" dedi.

Başkan Göze, "Bu zorlu periyotta, Gölbaşı Belediyespor galibiyetinin ardından, Şırnak ve Hatay Defnespor maçlarını da kazanarak zirveye iyice yaklaşmayı hedefliyoruz. Takımın morali yüksek ve teknik ekibe güvenim tam. Giresun halkını da Giresun Sanayispor’a sahip çıkmaya ve desteklemesini bekliyoruz. Giresun Sanayispor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kalan haftalarda da kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.