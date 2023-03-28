Ordu-Giresun Havaalanı’nda uygulamaya konulan güvenlik sahası uygulaması kıyı balıkçılarını mağdur ettiği ileri sürüldü.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Ordu-Giresun Havaalanı’nda 400 metre olan kıyı güvenlik koridorunun bin metrenin üzerine çıkarıldığını ileri sürerek sahilde bulunan hiçbir havaalanında böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi. Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan yaptığı açıklamada, “Ülkemizde 12 metrenin altında teknesi bulunan kıyı balıkçısı yaklaşık 17 bin civarındadır. Bunun 2 bini sadece Giresun ve Ordu illerindedir. Kıyı balıkçıları genelde mezgit, barbun, istavrit özellikle palamut avcılığı yapar. Ordu-Giresun Havaalanı da kıyı balıkçılarımızın avlak sahasıydı. Havaalanı yapılıp hizmete girmesinin ardından alınan kararla 400 metre kıyı güvenlik sahası oluşturuldu. Balıkçılarımızda hiçbir uyarı işaretleri olmadığı için zaman zaman akıntıya bu sahayı ihlal ettiklerinden dolayı para cezalarına maruz kalıyorlardı. Bunun üzerine yetkililerle görüşerek belirlenen 400 metrelik yasak sahaya şamandıra bırakılmasını talep ettik. Ancak geçtiğimiz günlerde yasak sahayı belirlemek için bırakılan şamandıranın en az bin metrenin üzerinde bir alana bırakıldığını gördük. Bu durum Giresun ve Ordu arasındaki bütün ilçelerdeki kıyı balıkçılarını daha da mağdur edecektir. Bu uygulama Ordu, Gülyalı, Giresun, Piraziz ve Bulancak’daki kıyı balıkçılarının mağdur olması anlamına gelir. Bizim beklentimiz şamadıraların 400 metreye çekilmesidir. Nisan ayının ortalarına doğru suların ısınmaya başlamasıyla balıkçılarımız barbun ve istavrit avına çıkacaklardır. Bu mağduriyetin gidrilmesi gerekir. Ayrıca Trabzon Havaalanı da sahilde ancak burada böyle bir uygulama yok. Şimdi Rize’ye bir havaalanı yapılıyor bakalım burada da bizdeki gibi bir uygulama olacak mı merak ediyoruz” dedi.