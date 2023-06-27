Giresun’un en önemli turizm mekanlarından olan ve aynı zamanda 1. derece SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan, deniz seviyesinden 111 metre yükseklikteki Giresun Kalesi yamaç paraşütçülerini ağırladı.

Giresun Kalesi’nin zirvesindeki Topal Osman Ağa Anıtı’nın önündeki yamaçtan kendilerini boşluğa bırakan yamaç paraşütçülerinden birisi olan Yamaç Paraşütü Pilotu Haluk Erdoğan, Giresun semalarında saatlerce süzüldükten sonra sahildeki otopark alanına iniş yaptı. Giresun Kalesindeki Topal Osman Anıtı ve şehir manzarası ise yamaç paraşütçüsünün kask kamerasına yansıdı.

Yamaç Paraşütü Pilotu Haluk Erdoğan, Giresun Kalesinin profesyoneller için uygun bir uçuş alanı olduğunu ancak her zaman uygun rüzgar olmadığını ifade ederek uygun rüzgar çıktığında ise fırsatı değerlendirdiklerini söyledi.