Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mısır unu tüketimi tavsiye edilerek üretimi ve fırınlanması konusunda araştırma yapıldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mısır unu tüketimi tavsiye edilerek üretimi ve fırınlanması konusunda araştırma yapıldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Mısır unu Karadeniz Bölgesi’nde üzerine türkü yakılacak kadar sevilen ve mahalli mutfağında önemli yer tutmaktadır. Bununla beraber mısır unu, köy pazarlarında ortalama 50 TL’den satılarak çiftçi ailelerin gelirlerini artırmaktadır. Mısır unu, gluten içermemesi, yüksek miktarda karbonhidrat içermesi ve lifli olması sebebi ile insan sağlığı açısından da önemli bir besin kaynağıdır. Bu anlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerimiz Giresun Merkez Çavuşoğlu köyünde yaşayan çiftçi ailemiz Sebahat ve Ali Saim Sarısaray’ı ziyaret ederek, geleneksel yöntemlerle ‘’Fırınlanmış Mısır Unu‘’ yapım sürecini incelediler ve kayda aldılar” denildi.

Çiftçi Ali Saim Sarısaray ise hHer yıl düzenli olarak fırınlanmış mısır unu yaptıklarını belirterek "Fındık, fırın fasulyesi, pekmez, reçel ve turşu gibi ürünlerle birlikte mahalli pazarda satışa sunarak aile geçimimizi sağlıyoruz. Özellikle mısır ununa talep var. Kilosunu 50 TL’den sattığımız mısır unu balık, hamsi kızartmada, lahana çorbası, mıhlama ve ekmek yapımında tercih ediliyor” dedi.