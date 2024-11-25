AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun’un Alucra ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Giresun’un Çamoluk ilçesi AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Erol Kapucu ve Yakup Urtaç, Giresun İl Genel Meclisi toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları sırada Alucra ilçesinin Aktepe Köyü yakınlarında kaza yaptı. Yakup Urtaç’ın kullandığı 34 NS 1701 plakalı otomobil, yolun buzlanması ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazanın ardından yaralanan meclis üyeleri, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı ve ilk müdahale için Alucra Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrası, yaralıların Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.