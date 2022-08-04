Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık bir yıldır müdür olarak görev yapan Saruhan Kızılay, Ankara’ya atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığına getirilen Kızılay’ın yerine ise Recep Güzelyazıcı atandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık bir yıldır müdür olarak görev yapan Saruhan Kızılay, Ankara’ya atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığına getirilen Kızılay’ın yerine ise Recep Güzelyazıcı atandı.

Giresun’a 2021/307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi gereği İl Emniyet Müdürü olarak bir yıl önce atanan Saruhan Kızılay, görevinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığına atandı. Giresun’un yeni emniyet müdürü ise aynı görevi yürüten Recep Güzelyazıcı oldu.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Güzelyazıcı ise, Teftiş Kurulu Başkanlığında polis başmüfettişi iken, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, buradan ise Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığına atanmıştı. Öte yandan Giresun İl Emniyet Müdürü Kızılay’ın AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ile yaşadığı polemik sonrasında Ankara’ya atanması dikkat çekti.