Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Polisevi’nde basın mensupları ve taraftar grubu temsilcileriyle bir araya geldi.

Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Polisevi’nde basın mensupları ve taraftar grubu temsilcileriyle bir araya geldi.

Son haftalarda bazı futbol müsabakalarında yaşanan olaylara değinen Müdür Güzelyazıcı, statlarda bu tür olayların yaşanmaması adına taraftar gruplarının daha dikkatli olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu.

Giresunspor’un şehrin en önemli markası olduğunu dile getiren Güzelyazıcı, “Şurada son 12 hafta kaldı. Bu takımın ligde kalması lazım. Bu takımın şehre verdiği çok şey var. Giresunspor bu şehrin markasıdır. Hep beraber el birliğiyle bu markaya leke getirmeden yürümemiz lazım. Bu takım inşallah ayağa kalkar ve bu sene Süper Lig’de devam eder” dedi.

Statlarda siyasi olayların yaşanmasına izin vermeyeceklerini belirten Güzelyazıcı, şunları söyledi:

“Ülke bir seçim atmosferine girdi. Son bir haftadır ne olduğunu anlayamadık. Bu seçim işlerini statlara sokmaya başladılar. Ülkeyi yönetecekler giderler, çıkarlar vatandaşlar gönlünden ne geçiyorsa karşılığını verir. Siyasetçiler siyasetini yapar. Bizim önceliğimiz Giresunspor. Kalan 12 haftanın 7’sini içeride oynayacağız. Gelen misafirler baş tacımız. Siyaseti siyasetçiler yapsın. Bursa’daki, İzmir’deki ve İstanbul’daki gibi olaylara burada izin vermeyeceğiz. Sizler de vermeyeceksiniz. Sizin duyarlılığınızı görüyoruz. Ama birileri bunu yapmaya kalkışacaktır. Hem basındaki arkadaşlarımızdan hem de taraftar gruplarımızdan bu duyarlığını bekliyorum. Sakın ola bu süreçte takıma ve şehre zarar verecek yaklaşımlara girilmesin. Girenleri de siz baskılayacaksınız. Orada siz tribün liderleri olarak sizin baskılamanız lazım. Bu kayıp şehrin kaybı olur. Bu süreci hep beraber el ele verip götüreceğiz.”