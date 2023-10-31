Giresunlu hayırsever iş insanı Mustafa Cevdet Yerli ve ailesi tarafından yaklaşık 9 milyon liralık bağışla yenilenen Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı hizmete açıldı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ,hayırsever iş insanı Mustafa Cevdet Yerli ve ailesi, Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar, Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, Başhekim Doç. Dr. Fazıl Kulaklı ve davetlilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen laboratuvar bölgenin tek Patoloji Laboratuvarı olma özelliği taşıyor.

Açılışın ardından kısa bir konuşma yapan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengetçi, laboratvuarın açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek bu hizmetin Giresun’un sağlık sektöründeki ilerlemesi için büyük bir adım olduğuna dikkat çekti.