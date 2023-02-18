Giresun Belediyesi sosyal alanlarını, üniversite öğrencilerinin ve çocukların kullanımına açtı.

Giresun Belediyesi sosyal alanlarını, üniversite öğrencilerinin ve çocukların kullanımına açtı.

Ülkemizi derinden sarsan deprem afetinin ardından, uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle birlikte öğrencilere destek olmak isteyen Giresun Belediyesi mevcut sosyal alanlarını üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu.

Gençlik Açık Ofisi, Düşünce Okulu, Giresun Mekan ile Aksu, Çıtlakkale ve Hacısiyam Kumyalı mahallerindeki Bilgi Evleri gerek depremzede öğrencileri gerekse Giresunlu öğrencilerin hizmetinde açılacağı belirtildi.

Diğer yandan, deprem nedeniyle afet bölgelerinden gelerek ilimizde misafir edilen çocuklar ise 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren Aksu, Kumyalı ve Çıtlakkale Bilgi Evleri’ne davet edildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Millet olarak kenetlenip birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu felaketin üstesinden gelmeye çalıştığımız bugünlerde Giresun Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından, Gençlik Açık Ofisimizi, Düşünce Okulumuzu ve Giresun Mekan’ı gerek şehrimize yerleşen, gerekse şehrimizde yaşayan üniversite öğrencilerinin kullanımına açıyoruz. Ayrıca deprem nedeniyle çeşitli illerden gelerek şehrimizde misafir edilen çocuklarımızı ise 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren Aksu, Kumyalı ve Çıtlakkale Bilgi Evlerimizin atölyelerine davet ediyoruz. Deprem felaketinden etkilenen birçok gencimiz bulunuyor. Bu hizmetimizin, gençlerimize, öğrencilerimize çok faydalı olacağına inanıyorum. Evlatlarımız bize emanet” dedi.