Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde yaz okulu etkinlikleri başladı.

Giresun Belediyesi Bilgi Evleri’nde okulların kapanması ile birlikte yaz döneminde planlanan yaz okullarında öğrencilere nitelikli zaman geçirmeleri için çeşitli konularda etkinlikler ve atölyeler gerçekleştiriliyor.

Bilgi Evleri’nde öğrencilerin bilim, sanat, spor, kültür gibi alanlarda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin geliştirmeleri amaçlanıyor.

Bilgi Evleri yaz okulu faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Bilgi Evi yaz okulları projesinin amacı çocuklarımızın yaz tatillerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamaktır. Şehrimizin her anlamda gelişmesi için planladığımız çalışmaların başında gelen Bilgi Evlerimiz ile geçtiğimiz 4 yılda binlerce çocuğumuza dokunma fırsatı yakaladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri adına Bilgi Evlerindeki öğretmen arkadaşlarımız ile yoğun bir yaz programı planladık. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerini desteklemek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile onların yeteneklerini keşfetmelerini, yeni hobiler edinmelerini ve akran eğitimiyle birlikte farklı alanlarda deneyim kazanmalarını hedefliyoruz. Değerli ailelerimizin çocuklarını Bilgi Evlerine gitmeleri konusunda teşvik etmelerini bekliyoruz” dedi.