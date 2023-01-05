Giresun Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) destekli 22 Milyon Euro bedelli Atık Su Arıtma Tesisi projesinin çalışmaları sürüyor.

Giresun Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) destekli 22 Milyon Euro bedelli Atık Su Arıtma Tesisi projesinin çalışmaları sürüyor.

Kendi elektriğini üretmesinin yanı sıra şehrin atık su sorununu da çözecek projeyle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Maliyetin yüzde 77’si Avrupa Birliği, yüzde 9’u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 14’ü ise Giresun Belediyesi tarafından karşılanacak Atık Su Arıtma Tesisi Projesi’nde, çalışmalarımız yüzde 15 atık su arıtma tesisinde, yüzde 10 ise atık su toplama sisteminde sürmektedir. Son sistem teknoloji ile ve bazı özellikleriyle Türkiye’de ilk olacak Atık Su Arıtma Tesisi kendi elektriğini de kendisi üretecek. Proje kapsamında 32 km uzunluğunda atık su kolektörü ileri arıtma sistemi uygulanarak çevreye temiz bir tesis kazandırılacak ve atık su Karadeniz açıklarına verilecek. Şehrimiz için büyük bir gereklilikti. Projemiz tamamlandığında Giresun’umuzun altyapısı daha da güçlü bir hale gelmiş olacak. Giresun için çalışmaya devam ediyoruz. Giresun Atık Su projesinin şehrimize ve bölgemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.