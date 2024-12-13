Giresun Belediyesi Çocuk Akademilerinde Yerli Malı Haftası kutlamaları gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi Çocuk Akademileri, 12-18 Aralık tarihleri arasında her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Aksu, Kumyalı, Çıtlakkale ve Teyyaredüzü mahallelerindeki Çocuk Akademilerinde yerli üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar eğlenceli aktivitelerle yerli malı kullanımının önemini öğrendi.

Belediye tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara yerli malının değerini anlatan eğitici oyunlar ve atölye çalışmaları düzenlendi. Ayrıca öğrencilere yerli malı kullanımının ekonomik ve çevresel faydaları hakkında bilgiler verildi. Yerli Malı Haftası etkinliğine katılan öğrenciler, yerli üretimin önemini eğlenerek öğrendiklerini ve bu bilinci çevrelerine de taşıyacaklarını belirttiler.

Etkinliğe katılan Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı, "Yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak ve çocuklarımıza milli değerlerimizi aşılamak adına bu etkinliği düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza yerli üretimin gücünü ve önemini anlatmaya devam edeceğiz" dedi