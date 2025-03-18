Giresun Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen tarihi Taşbaşı Parkı’nın yeniden belediyeye devri için tapu iptali ve tescil davası açıldı.

Dava dilekçesinin adliyeye sunulması öncesinde, Taşbaşı Parkı’ndan başlayan ve adliye binası önünde sona eren geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve ellerinde pankartlar taşıyan vatandaşlar destek verdi.

Adliye binasına ulaşılmasının ardından Belediye Başkanı Fuat Köse, Taşbaşı Parkı’nın yeniden belediye mülkiyetine geçmesi için hazırlanan tapu iptal ve tescil davası dilekçesini resmen sundu.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, dilekçenin teslim edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Giresun’umuzun en tarihi alanlarından biri olan ve halkımız için büyük bir manevi öneme sahip Taşbaşı Parkı’nın, elimizden alınmasına karşı hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Bu alan, yalnızca bir yeşil alan değil, aynı zamanda Cumhuriyet döneminin hatıralarını taşıyan önemli bir mirastır. Ancak parkımız üzerinde hukuksuz bir tasarrufta bulunuldu ve biz de halkımızın hakkını savunmak için bugün buradayız" dedi.

Başkan Köse, park alanıyla ilgili tartışmalara da değinerek "Burada konu halkın duygularını istismar edip belediyeye ait bir alanın başka bir amaca tahsis edilmesi yönünde bir girişimin söz konusu olmasıdır. Ancak Taşbaşı Parkı, Giresun halkına aittir ve halkın olarak kalacaktır. Halkımızın desteğiyle bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Taşbaşı Parkı’nı tekrar belediyeye kazandırarak halkımıza geri vereceğiz" diye konuştu.