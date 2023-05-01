Giresun Belediyesi tarafından yöresel ürünleriyle tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurulan Yöresel Ürünler Pazarı Projesi’nin üçüncüsü de hizmete açıldı.

Çınarlar Mahallesi ve Bulancak Durağı mevkiine hayata geçirilen Yöresel Ürünler Pazarlarının ardından Gaziler Mahallesi’nde de Yöresel Ürünler Pazarı da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mahalle sakinlerinin, Siyasi Parti Temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu,13 dükkândan oluşan Yöresel Ürünler Pazarı’nda yaklaşık 20 kadının satış yapabileceği belirterek, sokaklarda satış yapmak durumunda kalan üreticilerimizin rahat ve modern bir pazar yerinde ürünlerini satarak hem üretime hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacaklarını söyledi. Başkan Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “2019 yılının 1 Nisan’ından itibaren nasıl başladıysak aynı şekilde Giresun’umuza hizmet aşkıyla devam ediyoruz. Bizim için her gün hizmet günü. Bugün Gaziler Mahallemize, üçüncü Yöresel Ürünler Pazarımızı açıyoruz. Birincisini Çınarlar’a, ikincisini Bulancak Durağı mevkiinde açmıştık. Ablalarımız, teyzelerimiz kendi imkanlarıyla bahçelerinden topladıkları, hayvanlarından elde ettikleri ürünlerini modern ve sağlıklı bir ortamda burada vatandaşlarımız ile buluşturuyorlar. Yağmurun altında beklemiyorlar artık, soğuktan arınıyorlar. Hem satışlarını yapıyorlar, hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizler de emeklerinin kazanca dönüştürülmesi anlamında bir projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız. Üretime ve ev ekonomisine katkı sağlayan bu tür yöresel pazar yerlerini artıracağız. Hedefimiz her mahalleye en az bir adet Yöresel Ürünler Pazarını oluşturmak. Giresunumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Emek vererek ürettikleri ve yetiştirdikleri ürünlerin değer bulmasından büyük memnuniyet duyan kadınlar ise belediyeye bu hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, açılışın adından ise yöresel ürün satan kadınlardan alış veriş yaptı.