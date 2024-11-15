Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Giresun Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmalarına hız verildi. Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları ve muhtarlıklarla iş birliği içinde Küçükköy Mahallesi’nde ilaçlama yaptı.

Bölgedeki fındık üreticileri için önemli bir tehdit oluşturan kahverengi kokarca, fındık üretimine ciddi zararlar vermeye devam ediyor. Kahverengi kokarca ile mücadele için hazırlanan “Kahverengi Kokarca Eylem Planı” doğrultusunda il genelinde ilçe ve mahalle bazında yürütülen ilaçlama çalışmaları, popülasyon kontrolünü sağlamayı hedefliyor. Giresun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kahverengi kokarcanın sonbaharda kışlaklara çekildiği, bu dönemde yapılacak mekanik mücadelenin ilkbaharda etkili olacağı vurgulandı. Yapılan ilaçlama çalışmalarının kokarca popülasyonunun artışını engellemeyi hedeflediği belirtildi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kokarcanın bertaraf edilmesi için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde ilaçlama çalışmalarının süreceğini ifade etti.