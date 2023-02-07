Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, depremzedeler için yardım toplama merkezini ziyaret ederek çağrıda bulundu. Başkan Şenlikoğlu, arama kurtarma ve insani yardım ihtiyaçları için kampanyanın devam ettiğini söyledi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, depremzedeler için yardım toplama merkezini ziyaret ederek çağrıda bulundu. Başkan Şenlikoğlu, arama kurtarma ve insani yardım ihtiyaçları için kampanyanın devam ettiğini söyledi

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, deprem bölgesine malzeme yardımlarında yoğun bir talep olduğunu ifade ederek, hem arama kurtarma hem de insani yardım sevkiyatını sürdürdüklerini söyledi.

Valilik ve Giresun Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlçede belirtilen yardım toplama depoları, ihtiyaç malzemeleriyle tıklım tıklım dolarken, yapılan yeni duyurularla yardımların toplanacağı depoların sayısı artıyor.

Vatandaşların gösterdiği duyarlılığa teşekkür eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Verilen rakamlara göre yaklaşık 14 milyon insanımız etkilendi. Ülkemizin 7’de 1’i etkileyen depremi hem fizikken hem de vicdanen Giresun’da hissettik. Depremin ardından anında devletimiz işbaşındaydı. Milletimizde depremzedeler için seferber oldu. Bizlerde dün sabah itibarıyla 10 kişilik 2 araçtan oluşan arama kurtarma ekibimizi bölgeye gönderdik. Ardından iş makinalarımızı gönderdik bir kısmı ulaştı bir kısmı ise yolda. Sadece biz değil Valiliğimizin başkanlığında AFAD ve ilçe belediyelerimiz yoğun bir şekilde bütün kurumlarımız seferber oldu. Bir taraftan devam eden insani ihtiyaçları karşılamak için dün sabahtan itibaren vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bulunuyor. Şuana kadar belediyemiz 3 araç gönderdi bugün itibarıyla da 3 aracımızı yola çıkarmaya çalışıyoruz. İlgi gösteren büyün halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Desteklerini bekliyoruz. Ayrıca kan bağışı için de kampanyamız devam etmektedir” dedi.