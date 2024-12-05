Giresun Belediyesi, içme suyu güçlendirme çalışmalarına hız kazandırdı. Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle şehirde ihtiyaç duyulan yeni depo ve şebeke hatları için çalışmalar devam ediyor.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Güre Mahallesi’nde projelendirilen içme suyu deposu ve terfi merkezinde sona gelindi. Şu an şebeke bağlantı hatları üzerinde çalışmalar sürerken, 250 ton kapasiteli su deposunun devreye girmesiyle bölgedeki içme suyu sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, su temini konusunda kararlı olduklarını belirterek "Vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması her zaman bizim önceliğimiz. Depo ve terfi merkezlerinin yanı sıra yeni su kuyusu açma çalışmalarımız da planlama doğrultusunda devam edecek. Ayrıca su israfı konusunda vatandaşlarımıza duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.