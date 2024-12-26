Giresun Belediyesi, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığa büyük zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadeleye devam ediyor. Fındık üreticilerinin en büyük tehditlerinden biri olan kokarca ile mücadele için belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını başlattı.

Geçtiğimiz yıl fındık bahçelerinde büyük zararlara yol açan kahverengi kokarca nedeniyle Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü harekete geçti. İlk olarak Kayadibi, Çıtlakkale ve Aydınlar Mahallesi’nde ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının belirlenen mahallelerde süreceği bildirildi.

Fındık ağaçlarına ciddi zararlar veren kokarca zararlısının hızla yayıldığı süreçte, belediyenin sağladığı ilaçlama desteği, bölgedeki fındık üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların fındık üreticilerinin ekonomik kayıplarını azaltmayı hedeflediğini belirterek, "Fındık, bölgemizin önemli tarımsal ürünlerinden birisi. Çiftçilerimizin kokarca gibi zararlılarla mücadele ederken yalnız bırakılmamaları gerektiğini düşünüyoruz. İlaçlama çalışmalarımızla bu sorunun üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz" denildi.