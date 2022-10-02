Ticaret Bakanlığı ile Giresun Belediyesi arasında imzalanan protokol ile liman sahasında bulunan gümrük binasının fuar alanı ve konferans salonu Giresun Belediyesi’ne geçti.

Ticaret Bakanlığı ile Giresun Belediyesi arasında imzalanan protokol ile liman sahasında bulunan gümrük binasının fuar alanı ve konferans salonu Giresun Belediyesi’ne geçti.

İmza altına alınan protokol gereğince, binada yer alan 2 bin metrekare fuar alanı ve 450 kişilik konferans salonu belediyeye tahsis edildi. Belediye burada sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerini uygulayacak olup fuar, tiyatro, konser, konferans, toplantı vb. gibi etkinlikler yapılacak.

Gümrük binasında düzenlenen imza töreninde ilgili protokol Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü adına Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, Giresun Belediyesi adına ise Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel tarafından imzalandı. İmza törenine Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı da katıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, fuar alanı ve konferans salonunun belediyenin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde kullanılacağını söyleyerek: “Belediye olarak gece gündüz çalışıyoruz ve şehrimize kazanımlarımız her geçen gün artarak sürüyor. Altyapıdan, üstyapıya, ulaşımdan, turizme kadar çalışıyoruz. Mega projelerimiz ise art arda devam ediyor. Bunları yaparken, diğer yandan da belediyemize arsa ve bina anlamında kazanımlarda sağlıyoruz. Son olarak imza altına aldığımız ve tarafımıza tahsisi yapılan fuar alanı ve konferans salonunun belediyemize ve bir kültür şehri olan Giresun’umuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.