Giresun Belediyesi’ne bağlı dört ayrı müdürlük deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalarına sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından geçen zamana rağmen bölgede hummalı çalışmalar yürütülüyor. Enkaza dönen şehirlerin yeniden ayağa kalkması için çalışma yürüten belediyeler arasında Giresun Belediyesi de yer alıyor.

Giresun Belediyesi’nden Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlüklerine bağlı personellerin deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten elediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Devletimizin tüm kurumları STK’lar, Mehmetçik ve gönüllüler ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Depremin ardından bölgeye çok sayıda personel, araç ve ekipman gönderen belediyemiz ekipleri şimdi de Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personelleri Adıyaman Kahta ve Akıncı’da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yaklaşık 15 personel ile bölgede çalışmalarına devam ederken, ihtiyaç olması halinde belediyemiz tarafından bölgeye yeni ekipler göndermeye hazır durumdayız. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren seferber durumdayız. Deprem bölgesinde ihtiyaçları karşılamak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için özveriyle görev yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.