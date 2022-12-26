Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla yaşlı ve engelliler başta olmak üzere, yemek yapma durumu olmayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılması amacıyla kurulan Belediye Aşevi hizmete açıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla yaşlı ve engelliler başta olmak üzere, yemek yapma durumu olmayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılması amacıyla kurulan Belediye Aşevi hizmete açıldı.

Gemilerçekeği Mahallesi’nde 200 metrekarelik bir alana kurulan Aşevinde, 12 personel haftada 5 gün hizmet verecek, yemekler 3 çeşit şeklinde günlük tek öğün olarak ilk etapta 50 hanede 150’yi aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 400 kişilik yemek kapasiteli Aşevini kurduklarını belirterek, “Bizler, ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ düsturuyla yetiştirildik. Arkadaşlarımızın aylardır emek vererek ihtiyaç sahibi aileler için ortaya koyduğu bu güzel çalışmanın açılışını sizlerle birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmaya ve şehrimizde gönüllere dokunmayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla sosyal yardım faaliyetlerimizi ‘Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek’ şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız şu; Evinde yemek yapamayacak durumda vatandaşlarımız var. Çoluk çocuğu olmayan yaşlanmış, hastalanmış, evi yanmış, bir yerden göçüp gelmiş, mutfağında eşyası olmayanlar var. Bu aşevinde kaynattığımız çorbaları kendisi yemek yapamayan, yemek yapma durumu olmayan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Tıpkı Ramazan çadırı uygulamasında olduğu gibi Aşevimizde hazırlanacak olan yemeklerin giderleri için kaç kişilik olursa olsun iş adamlarımızın ve istekli her vatandaşımızın bağışlarını bekliyoruz. Yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olan Aşevimiz şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Şenlikoğlu, yakın zaman sonra şehrimize gezici “Aşevi Tırı” geleceğini ve 5 bin kişilik yemek verileceğini de sözlerine ekledi.