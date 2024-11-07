Giresun Belediye Meclisi, Başkan Fuat Köse başkanlığında yapılan kasım ayı olağan toplantısında şehir merkezindeki binalarda çatı katlarının bağımsız daire olarak ruhsatlandırılmasının önünü açan kararlar aldı.

Toplantıda mevcut dubleks çatı katlarının tam kat seviyesine çıkarılması ve bağımsız bölüm olarak ruhsatlandırılmasını öngören düzenleme için İmar Komisyonu tarafından plan tadilatı önerildi. Değişiklik, Belediye Meclisi’nde yapılan oylama ile kabul edildi. Ancak AK Parti grubu değişikliğe ret oyu verirken, İmar Komisyonu Başkanı ve bazı üyelerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.

Ret oyu veren AK Parti’den hukuki uyarı

Oylamaya ret oyu veren AK Partili Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Emrah Altıyaprak, kararın ileride hukuki sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Altıyaprak, "Çatı katlarının bağımsız daire olarak ruhsatlandırılması, ilerleyen dönemde bazı hukuki sorunlara açık bir karar olabilir. Mevcut imar planında taks, kaks, yükseklik sınırları ve oturum alanları gibi detaylar bulunmaktadır. Bu şartların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Plan notlarında belirtilen bu kriterler, plan tadilatıyla değil, plan notu değişikliğiyle düzenlenmelidir. Bu nedenle hukuki itiraz durumunda plan tadilatının iptal edilmesi mümkün olabilir” dedi.

Toplantıya İmar Komisyonu Başkanı ve bazı üyelerinin katılmaması da dikkat çekti. Giresun Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucu çatı katlarına ilişkin ruhsat düzenlemesi kabul edilirken, bazı meclis üyeleri bu kararın ilerleyen süreçte daha büyük sorunlara yol açabileceği endişesini taşıdığını ifade etti.