Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyeden işçi çıkarma iddialarının asılsız olduğunu belirterek yürüttüğü tasarruf politikalarına dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fuat Köse, “Biz göreve getirdiğimiz personellerimizi adamına göre değil yapacağı işe göre belirliyoruz. Önceki belediye başkanının gelinini işe alıp, sözleşmeli memur yaparak en yüksek ücretten işe aldığında ağzını açamayanların, sözleşme süresi bittikten sonra yenilenmeyince ayaklanmalarını anlayabiliyoruz. Yalan yanlış bilgilerle Giresun Belediyesi’nin hizmetine engel olmaya çalışanlar unutmamalıdır ki, halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Nüfus oranına göre Türkiye’nin en borçlu belediyesini 1.7 milyar borçla devraldık ve 9 ay gibi kısa sürede 500 milyon borç ödedik. Kurumu kendi ayakları üzerinde duran bir yapı haline kavuşturuyor olmamız birilerini rahatsız ediyor olmalı. Seçim öncesi halkımıza verdiğimiz sözü göreve geldiğimizde de eksiksiz uygulamamızdan rahatsız olanlara şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kimse beni Giresun halkının parasını, kurumun kaynaklarını har vurup harman savuran belediye başkanı olarak hatırlamayacak. Kimse beni oturduğum villa ile de hatırlamayacak” dedi.

Tasarruf politikalarının diğer belediyeler tarafından da takdir edildiğini ifade eden Başkan Köse, “Tek bir örnek vermek gerekirse, seçimden önceki son 9 ayda Özel Kalem Müdürlüğü’nün temsil ağırlama gideri 21 milyon 400 bin TL iken, biz göreve geldikten sonraki 9 aylık süreçte ise 1 milyon 830 bin TL’dir. Meselenin özeti de budur. Giresun’un gelişimi ve kalkınması için parti ayırt etmeksizin her kesimle bir araya gelmeye devam edeceğim. Ayrışma ve kutuplaşmaya zemin hazırlayanlar amaçlarına ulaşamayacaklar’’ diye konuştu.