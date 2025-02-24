Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, günlerdir etkisini gösteren kar yağışıyla mücadele eden belediye ekiplerine destek verdi.

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe bir yönetim anlayışı ortaya koyan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, karla mücadele çalışmalarına katılarak ekiplerle mesai yaptı. Başkan Fuat Köse daha önce de 1 Mayıs İşçi Bayramında çöp kamyonuyla birlikte çöp toplama çalışmalarına katılarak gündem olmuştu. Şimdi de karla mücadele çalışmalarını takip eden Başkan Köse, ekiplere destek vermek için tuzlama aracıyla yollara tuz attı. Ardından Makine İkmal Müdürlüğünde kaynak işlemi gerçekleştiren Başkan Köse, sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntülerle vatandaşlardan beğeni topladı.