Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla mücadele eden ekiplerle birlikte saha çalışmalarına katıldı.

Giresun’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve yolların açık kalması için Giresun belediyesi ekipleri özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, gece boyunca sahada ekiplerle birlikte yer alarak, kar küreme, kumlama ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi ve koordinasyonunu sağladı.

Başkan Köse, "Meteorolojik uyarılar neticesinde planlarımız dahilinde şehrimizin özellikle üst bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle sahada çalışan mesai arkadaşlarımızın yanında olduk, onlara destek verdik. Her zaman sahadayız, teyakkuz halindeyiz ve yollarımızı açık tutmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Hemşehrilerimiz beyaz örtünün keyfini çıkarsın. Hep beraber bizler görevimizin başındayız. Tüm personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kar yağışının devam etme ihtimaline karşı belediye ekipleri teyakkuz halinde. Özellikle ana arterler, hastane yolları ve kritik noktaların açık tutulmasına öncelik verilirken vatandaşların mağdur olmaması için ekipler 7/24 esasına göre kar yağışı süresince görev başında olacak. Başkan Köse, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların belediye iletişim hatlarından destek alabileceğini de vurguladı.