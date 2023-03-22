AK Parti Giresun 28. Dönem Milletvekili aday adayları tanıtım programı partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. 14 Mayıs Genel Seçimlerinde 4’ü kadın 52 kişinin müracaat ettiği milletvekili aday adayı tanıtımına partililer yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Giresun İl Başkanlığında düzenlenen tanıtım programında milletvekili aday adaylarının yanı sıra partililerin katılımıyla yapıldı. 14 Mayıs seçimleri için AK Parti Giresun’da aday müracaatının son gününde düzenlenen tanıtım programında konuşan İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne umutla bakan ve daha güçlü hizmet etmek amacıyla AK Parti’den 28. dönem milletvekilliği için aday adaylığına başvuru yapan herkesi kutluyorum. Ramazan ayının yarın başlaması nedeniyle henüz adaylık başvurusu devam ederken bu tanıtımı yapma ihtiyacı duyduk. Şuana kadar başvuru yapan 52 aday adayımız bulunmaktadır. Gün sonuna kadar önceki yıllara göre rekor bir başvuru bekliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından adaylar tek tek tanıtılarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Aday adayları içerisinde mevcut AK Parti Milletvekillerinin yanı sıra aday adaylığı için Görele Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Tolga Erener de yer aldı.