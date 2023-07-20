Kocaeli’nin Derince ilçesinde halı dükkanının tavanına giren kedi çıkış yolunu bulamayınca esnaf seferber oldu. Led aydınlatmanın sökülmesiyle dışarı çıkan haylaz kedi, halı yardımıyla aşağıya indirildi. Esnafın kediyi kurtarma mücadelesi anbean bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sırrı Paşa Mahallesi Denizciler Caddesi’nde bulunan bir halı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, esnafın beslediği kedi halı dükkanının tavanına girdi ve çıkış yolunu bulamadı. Dükkan sahibi Abdullah Yıldırım, kedi sesi geldiğini fark edince etrafı kolaçan etti. Önce sesin nereden geldiğini fark edemeyen Yıldırım, bir süre sonra tavanda kedi olduğunu tespit etti. Haylaz kedinin dükkanın içinden tavana girdiği belirlendi. Tavanda bulunan led aydınlatma yerinden sökülerek, kedinin aşağıya inmesi için boşluk oluşturuldu. Kafasını boşluktan dışarı uzatan kedi, zaman zaman inmekte kararsız kaldı. Bunun üzerine esnaf, kedinin rahatlıkla aşağıya inebilmesi için halı uzattı. Esnafı uzun süre uğraştıran yaramaz kedi, halının üzerine çıkarak aşağıya indi.

Dükkanda çalıştığı sırada kedi sesi duyduğunu söyleyen Abdullah Yıldırım, "Dışarıya çıktım, sağıma soluma baktım. Bir ses geliyor ama ortada bir görüntü yok, kedi yok. Sağa baktım, sola baktım sesin tavandan geldiğini belirledim. Kompozitin arasından miyavlama sesi geliyordu. Bir baktım arada bir kedi var. O kedi de bizim burada devamlı beslediğimiz bir kedimizdi. Araya girmiş ve sıkışmış. Biz de nasıl çıkaracağımızı çözümlerken, aklıma o kompozitlerin arasındaki ışığı indirmek geldi. Duyarlı esnaf arkadaşlarımızın yardımıyla kediyi aşağıya indirdik. Kedi korkmuştu biraz. Sonra yemini yedi, suyunu içti" dedi.

"Kedi zarar görmesin diye halıların üzerine basıp aşağıya inmesini sağladık"

Kedinin dükkanın içinden tavana girdiğini ve mahsur kaldığını belirten Yıldırım, "Kedi arka taraftan girmiş ama çıkış yolunu bulamamış. Çıkış yolunu bulamayınca 5 dakika boyunca miyavladı. Kedi düşünce zarar görmesin diye halıların üzerine basıp aşağıya inmesini sağladık" diye konuştu.

Kedinin esnaf tarafından çok sevildiğini dile getiren Yıldırım, "Esnaf ablalarımız var. Onlar da kediyi besliyor. Bir de yavrusu var" dedi.