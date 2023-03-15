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H.Ö.(34) isimli kadın 3 adet çanta ve ziynet eşyası ile birlikte suçüstü yakalandı. Akçay Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen kadının yapılan incelemesinde 15 adet hırsızlık, kasten yaralama, gasp, tehdit, hakaret, motosiklet hırsızlığı, konut dokunulmazlığını ihlalden sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Çalıntı mallar daire sahibine teslim edilirken şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız mahallesi, Sakarya caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5 nolu dairesinde şüpheli kişilerin bulunduğu ihabrı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği alarma geçti.

Sındırgı’da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Sındırgı’da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan kadın polise yakalandı.

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