Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, Sakaryaspor maçının ardından, “Takım kendi sahasında 1-0 mağlup küme mücadelesi yapıyor. Hemen sarı kart göstermenin ne alemi var ben anlamıyorum. Galibiyet için hamle yaparken penaltıyla yeniliyoruz” dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, Sakaryaspor maçının ardından, “Takım kendi sahasında 1-0 mağlup küme mücadelesi yapıyor. Hemen sarı kart göstermenin ne alemi var ben anlamıyorum. Galibiyet için hamle yaparken penaltıyla yeniliyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Sakaryaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Bulak, “Biz 4-5 tane kulüp transfer yasağına uğramış ve kısıtlı kadrolarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama iki tane kulübümüz başlarına gelen felaketten ötürü ligden çekilme durumunda kaldı. Aslında eritilmesi gereken o kulüplerin oyuncularıydı. İki tane bizim gruptan iki tane Süper Lig’den aşağı yukarı 120-130 tane oyuncu yapar. Bir bakıyorum 30-40 tanesi ancak kulüp bulabilmiş, diğerleri kulüp bulamamış. Aslında burada sorun yaşayan kulüplerin oyuncularına transfer hakkı verilir ve o oyuncular futbola kazandırılır. Bir ay transfer uzatıldı ve takımlar istediği gibi transfer yaptı. Yani bunu Süper Lig takımları da yaptı, diğer takımlar da yaptı. Bir ay aslında burada depremden ötürü sorun yaşayan kulüplerin sorunların çözülmesiydi. Bizim gibi transfer yasağına girmiş takımlar burada sıkıntı yaşıyor. Bir de kulüplere artı bir tane daha yabancı oyuncu oynama hakkı veriyorsun. Biz zaten transfer yasağına girmişiz, bir şey yapamıyoruz ve 13-14 tane oyuncumuz var. Yani 3 puanımız da siliniyor, bu kadar kulüplerin ezilmesine ne gerek var. Sorun yaşayan kulüplere transfer hakkını verin. Ben Sakaryaspor’da yaşadım bu sorunu. İki günde 27 tane kiralık oyuncu verdim ama o 1999 depreminde, sorun yaşayan kulüplerin oyuncularını eritin. Bütün kulüplere neden transfer hakkı veriyorsunuz. Her gelen karşımıza 3-4 tane yeni transferle geliyor" açıklamasında bulundu.

“Galibiyet için hamle yaparken, penaltıyla yeniliyoruz”

Maçın güzel gittiğini ancak duran toptan gol gelmesinin iyi olmadığını anlatan Bulak, “Hakan Çinemre, korner mi, değil mi, itiraz ediyor, sarı kart görüyor. Hakem arkadaşımız bekliyor, arkasından bir sarı kart daha veriyor. Takım kendi sahasında 1-0 mağlup küme mücadelesi yapıyor. Hemen sarı kart göstermenin ne alemi var. Ben anlamıyorum oyun içerisinde, elimize gelen bir maç var. Kazanmaya yakın bizim daha önümüzde derin kadrolara sahip bir takımla beraber oynuyoruz, pozisyon vermemişiz, 3-4 tane iyi pozisyonumuz var. Galibiyet için hamle yaparken o da çok kısıtlı kadroyla ancak 2 oyuncu değiştirebiliyoruz. Buna rağmen penaltıyla yeniliyoruz. Kaybettiğimiz bir maç, duran toptan, penaltıdan yediğimiz bir gol ama oyun, tempo her şey lehimize giderken bir dalgınlık. Çizgide oyuncuya basamamamız ve yüzünü döndürmemiz bize pahalıya mal oldu. Ama insanlar biraz daha geniş çerçevede düşünsünler. Yani bu kulüpte, bu şehirde takımlar bunu yaşıyorlar, nasıl antrenman yapıyorlar, ne sıkıntılar çekiyorlar, ne sorunları var, lütfen bunları hakem arkadaşlar da takip etsin. Yetkililikler de takip etsin. Sadece futbolu sahada görmek değil, onun derinliğine inmek lazım, böyle bir şey olmaz” diye konuştu.