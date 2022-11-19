Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Önde çok fazla top tutamayınca rakibin bize olan baskısı arttı. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Bundan sonra toparlanacağız, daha iyi çalışacağız" dedi.

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Önde çok fazla top tutamayınca rakibin bize olan baskısı arttı. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Bundan sonra toparlanacağız, daha iyi çalışacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında A. Denizlispor, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Seyircilere çok iyi bir maç izletemedik. Bunun üstesinden gelebilecek oyunları mutlaka oynayıp puanları kazanacağız. Geriden gelmek çok kolay bir durum değil. Değişiklikleri yaparken genç oyuncularla oyuna müdahale yapmak da kolay değil. Hepsi gelişecektir. Aramıza katılan oyuncular, olacaktır. Sakatlıkları bitince daha farklı kadro oluşacak. Önde çok fazla top tutamayınca rakibin bize olan baskısı arttı. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Bundan sonra toparlanacağız, daha iyi çalışacağız" diye konuştu.