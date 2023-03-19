Denizlispor’un deplasmanda karşılaştığı Pendikspor maçının ardından yeşil siyahlı ekibin Teknik Direktörü Giray Bulak ve Pendikspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak ve Pendikspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur önemli açıklamalarda bulundu. Giray Bulak, rakipten top kazanma konusunda iyi bir takım olduklarını belirterek, "Tempolu bir maç oldu. Oyunu dar alana çekerek, rakibe alan bırakmadan, pasa yönelik bir oyun sergiledik. İlk yarı bunu penaltıya kadar başarılı şekilde yaptık. Top kazandık ama final paslarını veremediğimizden pozisyon üretemedik. Sonuçta dirençli bir takımız. Kadroları geniş takımlara karşı değişiklik yapamadığımızda zorlanıyoruz. Aynı kadrolarla oynamak durumunda kalıyoruz. Bu tempoda, bu iştahla oynarsak ligde kalırız" ifadelerini kullandı.

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur ise “Kazandığımız için mutluyuz. Üst sıramızdaki 2 rakibimiz de kazanmıştı, takibi sürdürmemiz gerekiyordu. Karşımızda ligde kalmak için var gücüyle mücadele eden bir rakip vardı. İzleyenlere seyir zevki veren ve hedefe oynayan bir ekibiz. Oynayan, mücadele eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti bizi seven, bize inanan herkese armağan ediyoruz. Sonunu söylemek zor ama son maça kadar şampiyonluk için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.