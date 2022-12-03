0 kazandıkları maçın daha farklı bitebileceğini belirtti.

0 kazandıkları maçın daha farklı bitebileceğini belirtti.

Samsunspor deplasmanında 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Denizlispor’da Teknik Direktör Giray Bulak maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Giray Bulak, “Çok üzüldük. Samsunspor farklı kazandı. Skorun farklı olması yıpranma açısından önemli bir şey. Bunlara takılmayacağız. Bu maçı geride bırakıp, kendi evimizdeki maça yoğunlaşacağız. Bir parça oyuncular üzerinde gerginlik oluyor. Hatayı fazla yapıyorsunuz, bir parça fazla yıpranıyorsunuz. Bunun üstesinden geleceğiz. Bu ligde önde oynayan 3 oyuncunun hızlı olması çok önemli. Çok çabuk, hızlı oyuncularınız olduğunda rakibi yıpratabiliyorsunuz. Bugün bu şanssızlığı yaşadık. Böyle olacağını biliyorduk ve liberolu oynadık. Maalesef yine çok çabuk ve seri oyunculara önlem almak zor oluyor. Pozisyon yakalayamadık. Geçen hafta yaptığımız analizlerde en çok koşan ve sprint atan takımdık ama bunları bugün yapmadık. İçeride bunları yapıyoruz ama deplasmanda yapamıyoruz. Elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir lig oynuyoruz. Rakipler takviyelerini yapıp kadrolarını güçlendirdiler. Biz, sakat ve eksik oyuncuların yerini dolduramadık. İyi ama dar bir kadromuz var. Herkesin 25 kişilik kadrosu varken biz 13-14 oyuncuyla oynuyoruz. Kazanacağımız maçlar olacak. Bugün bunu başaramadık. Bunu atlatıp, haftaya bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Samsunspor’a da başarılar diliyoruz” dedi.

“Skor 5-0 ama daha fazla da olabilirdi”

Farklı bir skorla maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, “Bugün özel bir gün. Engelli kardeşlerimizin günü kulu olsun. Sevgi engel tanımaz. Birlikte başaracağız, eski şaşalı günleri birlikte yakalayacağız diye yola çıktık ve Samsunspor’un 11 yıl sonra Süper Lig’de olmasını istiyoruz. Maçın genelinde oyun üstünlüğü bizdeydi. Coşku ve tempomuz yüksekti. Hücum oyunumuz iyiydi. Skor 5-0 ama daha fazla da olabilirdi. Rakibe pozisyon vermedik. Önümüz açık. Her geçen gün oyunumuz gelişiyor. Oyuncu ve oyunu geliştirmek en büyük görevim. Çok güzel bir iş çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar maçı bırakmadık. Rakibi kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Bundan sonra Cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçına hazırlanacağız” diye konuştu.