Altay maçında alınan galibiyetin ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Belki de en alttan kurtulacağımız bir hafta oldu, galibiyetin herkese vereceği moral yüksek” dedi.

Altay maçında alınan galibiyetin ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Belki de en alttan kurtulacağımız bir hafta oldu, galibiyetin herkese vereceği moral yüksek” dedi.

A. Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, 2-1 yendikleri Altay maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetin çok önemli olduğunu belirten Bulak, “Öncelikle çok değerli bir galibiyet aldığımızı söylemek istiyorum. Oyuncularımı kutluyorum, anlarından öpüyorum. Oyunu bırakmadılar ve iyi oynadılar. İkinci yarının 30. saniyesinde gelen gol bir parça bizi demoralize etti. Kenar oyunu oynamak istemiştik, rakibin iyi oyuncuları vardı. Kenar oyunun bize katkı sağlayacağını düşünerek hafta içi buna çalıştık. Geçen hafta Samsun’daki mağlubiyet ağır oldu. Kendimizi izole ettik, kimseyle temasa geçmedim, telefonlara cevap vermedim. Altay takımı iyi kurulan oyunculara sahip. Rakibe karşı orta sahada stoperleri ilerleterek baskı kurmaya çalıştık. Belki de en alttan kurtulacağımız bir hafta oldu. Bunun bize vereceği moral yüksek. Biz şirketleşme adına hamle yaptık, iki tane kongre oldu. Bu şirketleşmenin üçüncü aşaması var. Bunun bize çok katkısını olacağını düşünüyorum. İnşallah Allah bize eski günleri gösterir. Altay’ı, oyuncularımı tebrik ediyorum, avantajları çok iyi oynattığı için hakeme teşekkür ediyorum. Oğuz’un Bodrum maçının öncesinde sakatlığı geçmişti. Bu hafta Adana maçında kadroya alacağız. Mayi’ye teşekkür ediyorum. Taraftarlar çok istedi ve bize katkı sağladı. Bir çok oyuncumuz sakat oynuyor. Antrenmanlarda tam takım hazırlanamıyoruz, gençlerde böylelikle kendisini geliştiriyor” dedi.