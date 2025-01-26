Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki Gıran Park Termal Otel doktorların ve sporcuların gözdesi oldu.

Doktor ve sporcuların sıklıkla gittiği termal otel, birçok kronik hastalığa, kas hastalıklarına ve kemik hastalıklarına iyi geldiği değerlendiriliyor. Gıran Park Termal Otel işletmecisi Yunus Yıldız, mineral açısından zengin bir termal suları olduğunu söyledi. Sporcular ve doktorların kendilerini tercih ettiklerini belirten Yıldız, "Her geçen günde misafirlerimiz artış gösteriyor. Suyun kükürt oranı fazla olduğundan dolayı kemiğe kadar işliyor ve vücudu yumuşatıyor" dedi.

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen facia hakkında da üzgün olduğun dile getiren Yıldız, “Ölenlere Allah rahmet, kalanlara da baş sağlığı diliyorum. Hastalara da acil şifalar diliyorum. Türkiye, deprem bölgesi bunun bilincinde olduğumuz için depreme dayanıklı yaptık. 3 kat olduğu için yatay mimariye önem verdik. Koridorlarımızı açık bıraktık, iki tane yangın merdivenimiz var 82 oda olduğumuz halde. İki tane yangın çıkışımız var. Yangın tertibatı olsun, sprinkler (tavandaki su sıçratma cihazı) olsun tamamını son teknoloji ile yaptık. Depolarımız var, 200-220 tonluk 3 tane depomuz var ve su tanklarımız var. Yangın hortumları, istasyonlar var karşılıklı gerekli yerlerde. Yangın söndürme tüplerimiz de her yıl değişmektedir. 600 metre ilerimizde itfaiyemiz var” şeklinde konuştu.

Doktor Abdulmelik Yıldız da, suyun şifasını duyduğunu ve buraya geldiğini söyledi. Yıldız, “Benim geçmeyen bir soğuk algınlığım vardı. Suyun sıcaklığından faydalanmak için geldim. Çok faydası olduğunu da biliyorum. Kemik hastalığına da iyi geliyor. Benimde kemiklerim yumuşadı, bacak ağrımda vardı. Ama şu an bacak ağrılarım azaldı ve geçti” ifadelerini kullandı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Agit Yıldız ise ağrılarının geçtiğini dile getirdi. Şanlıurfa’dan gelen Yunus Kaplan da buranın suyunun ünlü olduğunu duyduğunu ve kükürt oranının yüksek olduğunu, eklem ağrılarına iyi geldiği için buraya geldiklerini ve ailecek çok memnun kaldıklarını dile getirdi.