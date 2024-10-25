Yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig’de Galatasaray’a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1’lik skorla elde eden Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile 14 yıl sonra ilki yaşamak istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta Galatasaray’ın konuğu olacak. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve henüz yenilgi yaşamayan siyah-beyazlılar, bu gidişatını sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.

Yabancı teknik direktörlerle ligde Galatasaray’ı yenemedi

Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan’a karşı Süper Lig’de son galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1’lik skorla aldı.

Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic’le ise 4 mücadelenin 1’i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.

Siyah-beyazlılar son olarak 2023-2024 sezonunun 28. haftasında Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş’ın, yabancı teknik direktörler idaresinde ligde Galatasaray’a karşı oynadığı son 7 müsabaka şöyle:

2011-2012

20 Kasım 2011/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Carlos Carvalhal)

26 Şubat 2012/ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2 (Carlos Carvalhal)

2013-2014

22 Eylül 2013/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen) (Slaven Bilic)

22 Şubat 2014/ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

2014-2015

4 Ocak 2015/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Slaven Bilic)

24 Mayıs 2015/ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

2023-2024

3 Mart 2024 / Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Fernando Santos)