Konya’nın Seydişehir ilçesinde haftalardır etkili olan yağmur yağışı sonrası Giden Gelmez Dağları’nda çıkan mor mantarlar meraklılarının ilgisini çekiyor.

Orta Toroslar olarak tarif edilen Seydişehir-Antalya Karayolu üzerindeki Giden Gelmez Dağları’na yağan yağmurdan sonra, vatandaşlar sabah erken saatlerde haftada 3 gün bölgeye mantar toplamaya gidiyor. Seydişehir’den Giden Gelmez Dağlarına mantar toplamaya giden Muammer Acıyan ve Mehmet Acıyan her yıl bu mevsimde mor mantar olarak bilinen ve marketlerde de satılan kültür mantarını toplamaya geldiklerini söyledi.

Muammer Acıyan, “Bu yıl yağışların güzel ve sürekli olmasından dolayı haftada 3 gün mor mantar toplamaya geliyoruz ve her seferinde de isteğimiz kadar buluyoruz. Bu mantar yüksek kesimlerde, yaylalarda nem oranın yüksek olması ile Mayıs ayının sonunda ve Haziran başında çıkmaya başlar. Sabah geldik, çok taze ve güzel mantarlar bulduk. Bildiğimiz ve her zaman yediğimiz mor mantarları topladık, başka tür mantar toplamıyoruz. Ailecek yıllardır bu mantarı toplayıp yiyoruz ve fazlasını eşe dosta veriyoruz bir kısmını da temizleyerek derin dondurucuya atıp daha sonra yiyoruz" dedi.