Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve “Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği yayımlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre düzenlemeyle, Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğü’ne uyumlu olarak, Bakanlıkça piyasaya arz edilen gıdalardan numune alınarak, bu ürünlerin yönetmelik kapsamında belirlenen maksimum limitlere uygunluğu denetlenecek.

Bu denetimler sırasında, numune alma ve analizlerin belirli standartlara uygun olması gerektiği vurgulanırken, ayrıca, numune alma ve analiz metotlarının belirli performans kriterlerini karşılayan laboratuvarlarda yapılması gerektiği belirtildi.

Numune alma ve analiz metotlarının de çerçevesinin çizildiği tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan kurşun, kadmiyum, cıva, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD), 3-MCPD yağ asidi esterleri, glisidil yağ asidi esterleri, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve perklorat ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında akrilamid ve nikel seviyelerinin kontrolü için kullanılan numune alma ve analiz metotları belirlendi.

Bu arada tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, tebliğ kapsamındaki ürünlerde resmi kontrolleri için 31 Aralık 2025’e kadar belirtilen kriterlere uymaları şart koşuldu.

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