Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa’da gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk açıklamasında, "Güvenilir gıdanın takipçisiyiz. Taklit ve tağşişleri duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Öztürk açıklamasında, “Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bağlı mevzuatlar ile gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamaları ve bu konulara ilişkin resmî kontrol ve yaptırımlar kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda ve yem arzının sağlanması için işletmelere yönelik denetimler yapılmaktadır. Bakanlığımızca risk esaslı rutin denetimler, Cimer şikâyetleri, Alo Gıda 174 hattına yapılan şikâyetler, Numune Alma Planları doğrultusunda yapılan denetimler, Hızlı Alarm (RASFF) kapsamında yapılan denetimler, Sektör bazında eş zamanlı denetimler, HACCP Tetkik denetimleri gibi çeşitli sebeplerle gıda kontrol görevlilerince kontrol ve denetimler gerçekleştirilmektedir. Bakanlık olarak gıda güvenilirliği konusunda temel hedefimiz tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olduğundan 216 kontrol görevlisi ile ilimizdeki 18.763 adet gıda ve yem işletmesine, 2024 yılında 21.859 adet denetim yapılmış olup, denetimlerimiz devam etmektedir. Gıda üretim ve satış zincirinin tüm aşamalarında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amaçlarıyla, Bakanlığımızca, değişik ürün gruplarında risk değerlendirmesine bağlı olarak numuneler alınmaktadır. 2024 yılında 2757 adet numune alınmış olup, denetim ve numune işlemlerimiz devam etmektedir. 5996 Sayılı Kanun kapsamında laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdayı üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası, bilgileri kamuoyuna duyurulmaktadır. Güvenilir Gıda için uygulamaya başlayan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde anlık ve şeffaf şekilde yıl boyu süren denetimler neticesinde karşılaşılan durumlar vatandaşların bilgisine sunulacaktır. Tüketicilerin hızlı ve güncel bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar ile taklit tağşiş yapılan gıdaların anlık bilgilendirmeleri guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde kamuoyuna duyurulacaktır." dedi.

Öztürk açıklamasını şöyle tamamladı: "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda denetimlerimiz yoğun şekilde devam edecektir. İnsan sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar ile taklit tağşiş yapılan gıdaların ifşa süreçleri kamuoyu ile paylaşılacaktır. Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik gıda denetimlerimizde bizlere destek veren tüm kuruluşlara ve basın mensuplarımıza teşekkür ederiz”