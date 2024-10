Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yayılan iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından ‘domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı’ şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği’nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm denetimler bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanlar gerçeği yansıtmamaktadır.”